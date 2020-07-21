برلين 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأصيب نحو 400 جندي من الجيش الألماني بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، حسبما أفاد تقرير إعلامي اليوم الثلاثاء.ونقلت مجموعة فونكه الإعلامية عن وزارة الدفاع في البلاد أن من بين 396 حالة، هناك سبع حالات نشطة فقط.وتم إلغاء التدريبات العسكرية الدولية إلى حد كبير، وجرى تفعيل إجراءات الحجر الصحي الصارمة للجنود الذين تم إرسالهم إلى الخارج.وسجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا إلى جانب أكثر من تسعة آلاف وفاة.// انتهى //07:37ت م0014