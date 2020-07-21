شنغهاي 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن قيمة السندات الصادرة في الصين خلال يونيو الماضي بلغت 4.2 تريليون يوان "نحو 599.6 مليار دولار"، بانخفاض ب600 مليار يوان عن مايو .وأوضح بنك الشعب الصيني أن سندات الخزينة الصادرة في يونيو بلغت 684.84 مليار يوان، بينما بلغ إصدار سندات الحكومة المحلية 286.68 مليار يوان.ووصلت قيمة السندات المالية الصادرة الشهر الماضي إلى 726.26 مليار يوان،بينما ناهزت إصدارات سندات الشركات 1.02 تريليون يوان. وبلغ رصيد الثقة في سوق السندات 107.8 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي.وتمتلك الصين ثاني أكبر سوق للسندات في العالم، التي تنمو بسرعة وتفتح على نطاق أوسع للمستثمرين الأجانب.وأبقت الصين سعر الإقراض القياسي دون تغيير للشهر الثالث على التوالي أمس، تماشيا مع التوقعات، وسط مؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من صدمة جائحة فيروس كورونا.واستقر سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام واحد عند 3.85 في المائة، واستمر سعر قروض خمسة أعوام عند 4.65 في المائة.// انتهى //07:41ت م0016