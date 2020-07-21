القاهرة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأولت الصحف المصرية الصادرة اليوم ، اهتمامها لاتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترمب خلال اتصال هاتفي أمس، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدًا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية، إضافةً إلى موافقة مجلس النواب المصري على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري في ليبيا.ولفتت الانتباه في عناوينها الرئيسية إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، على الموقف المصري الثابت إزاء دعم الحكومة اليمنية الشرعية الحالية، وكذلك وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية.وتطرقت إلى القمة الإفريقية المصغرة لقادة مصر والسودان وإثيوبيا المقرر انعقادها في وقتٍ لاحق اليوم عبر (الفيديو كونفرانس)؛ لمناقشة الخلافات حول سد النهضة، وذلك بمشاركة رئيس جنوب إفريقيا باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي و5 مراقبين من الاتحاد.وتناولت لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في رام الله، مبرزةً إعراب عباس عن تقديره للجهود المصرية ومساعيها لدعم القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.وفي الشأن الإقليمي العربي تصدرت تطورات الأوضاع في ليبيا اهتمامات الصحف المصرية، التي أبرزت دعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد للانتهاك الصارخ لحظر التسليح، موكدةً بأنه حان الوقت لحل الأزمة الليبية والمضي في مسار سياسي بالحوار.// انتهى //09:43ت م0024