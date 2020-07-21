جدة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة القنفذة ،والعرضيات ،والليث.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .// انتهى //09:53ت م0025