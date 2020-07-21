عام / "الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الثلاثاء 1441/11/30 هـ الموافق 2020/07/21 م واس
جدة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة القنفذة ،والعرضيات ،والليث.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .
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