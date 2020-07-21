اقتصادي / أسعار الذهب ترتفع قرب ذروة 9 سنوات
الثلاثاء 1441/11/30 هـ الموافق 2020/07/21 م واس
لندن 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس
تمسك الذهب بارتفاعه قرب ذروة تسع سنوات اليوم إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز الارتفاع في الإقبال على المخاطرة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1818.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 أمس الإثنين.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1821.10 دولار.
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