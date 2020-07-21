إسلام آباد 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم بيان الديوان الملكي السعودي حول دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – أمس إلى مستشفى الملك فيصل في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.وأخبرت عن تسجيل باكستان أمس 1587 إصابة جديدة و31 حالة وفاة لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 265791 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 5631 حالة وفاة، مع سيطرة التراجع على الإصابات اليومية منذ أيام.وأشارت إلى استئناف سلطات الصحة في باكستان حملة التلقيح ضد شلل الأطفال بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.وتناقلت تصريح الرئيس الصيني شي جين بينغ حول القضية الفلسطينية مؤكداً دعم "حل الدولتين" باعتباره الاتجاه الصحيح.وتطرقت إلى احتجاج باكستان الشديد إلى الهند بسبب استمرار قواتها في انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.اقتصادياً أخبرت عن استمرار ارتفاع مؤشرات الأسهم الباكستانية، مع استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار.أفغانياً عرجت إلى مقتل وإصابة 23 من قوات الأمن فى هجمات لطالبان بشمال أفغانستان.وتناقلت أنباء تسجيل الهند أكبر عدد يومي لإصابات كورونا، حيث بلغ أمس أكثر من 40 ألف حالة.// انتهى //10:01ت م0029