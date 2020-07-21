رام الله 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، تأكيد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ على وقوف الصين إلى جانب الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة ،ومنع قيام إسرائيل بتنفيذ مخطط الضم المرفوض عربياً ودولياً خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وأولت الصحف اهتماماً بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.وأشارت الصحف إلى دعوة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأطراف الدولية المعنية، لا سيما الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة فلسطينيين من الضفة، بينهم أسرى سابقون، رافق ذلك مواجهات واعتداءات على الفلسطينيين، وإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال، فيما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً مأهولاً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 468 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ،فيما بلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 8360 إصابة ، وإجمالي الوفيات 65 حالة وفاة ، وإجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2095 حالة.// انتهى //10:09ت م0032