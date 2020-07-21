المدينة المنورة 30 ذو القعدة1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واستعقد الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة غداً, لقاءً بعنوان "الاستثمار .. تحدّيات وفرص" وذلك ضمن سلسلة لقاءات "ما بعد الأزمة" التي تنظمها غرفة المدينة.ويستهل اللقاء عند الـ 9 مساءً عبر منصة البثّ المرئي "زوم" بالتعريف بمفهوم الاستثمار, وأبرز المساهمات لتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد, وعن الممارسات التي تم اتخاذها للحدّ من الآثار المترتبة من جائحة كورونا, وتخفيف الأثر على الاستثمار والمستثمرين, كما يتناول التغيّرات التي قد تطرأ على واقع الاستثمار جراء الجائحة, ونماذج أعمال تمكّنت من تجاوز تداعيات الأزمة, والتوصيات للمستثمرين للحدّ من تأثيراتها.// انتهى //10:43ت م0037