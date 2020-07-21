لندن 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ، إعلان جامعة أكسفورد نجاح المرحلة الأولى من أبحاث تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وسط توقعات بتوفر اللقاح نهاية العام الجاري.وتناولت إعلان الحكومة البريطانية أمس، تأمين الحصول على 90 مليون لقاح مضاد للفيروس من ثلاثة مصادر مختلفة، تشمل عقدين لشراء لقاحين تحت التطوير وآخر يتعلق بتوفير علاجات تحتوي على أجسام مضادة لحماية أولئك الذين لا يستطيعون تلقي اللقاحات.ونلقت تحذير رئيس الوزراء الأردني من أن ضم رئيس إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية ستكون "إيذانا بدولة فصل عنصري جديدة" يمكن أن تكون قوة راديكالية وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.وعرجت على إمكانية أن تصبح القارة الأفريقية مصدراً رائداً في مجال الطاقة المتجددة نسبة للإمكانيات الطبيعية الهائلة المتوفرة هناك .// انتهى //12:11ت م0065