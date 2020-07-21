الدمام 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس سيدات الأعمال أمس لقاءً عن بُعد بعنوان "الأمن السيبراني".وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها الاستثمار في الأمن السيبراني والتحديات التي تواجهه أهمية إطلاق شركات وطنية متخصصة في الأمن السيبراني، وقوة البنية التحتية الرقمية للمملكة، وكذلك تمكين المرأة في المجالات التقنية، وأهمية التحوّل الرقمي واستقطاب الكفاءات الوطنية.// انتهى //12:12ت م0066