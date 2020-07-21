الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسينافس ديبورتيفو لا كورونيا الموسم المقبل في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ 1980-1981، رغم تبقي مواجهة مؤجلة أمام فوينلابرادا بسبب العديد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وتأكد هبوط ديبورتيفو، الفائز بلقب الدرجة الأولى عام 2000، ووصيف البطل خمس مرات، إلى الدرجة الثالثة نتيجة فوز منافسيه على البقاء في الدرجة الثانية ألباسيتي ولوغو على قادش وميرانديس 1-0 و2-1 توالياً في المرحلة الثانية والأربعين الأخيرة.ورافق ديبورتيفو الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وتوج بطلا للكأس الإسبانية مرتين، في الهبوط إلى الدرجة الثالثة فريق اعتاد على اللعب بين الكبار أيضاً، هو راسينغ سانتاندر، إلى جانب نومانسيا وإكسترامادورا.// انتهى //12:13ت م0067