إسلام آباد 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسلقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء انفجار وقع اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع في السوق الرئيسي ببلدة "تُربت"، ونجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون في دراجة نارية.وأضافت أن الانفجار أدى كذلك إلى تضرر عدد من المحال التجارية والسيارات وتحطم زجاج المباني القريبة.وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.// انتهى //12:13ت م0068