الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسنظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ،مؤخراً لقاءاً حوارياً عن بعد بعنوان " المسؤولية المجتمعية في المنظمات التعليمية " ، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم بن ناصر المعطش وعددا من المهتمين في مجال المسؤولية المجتمعية بالمركز .ويعد هذا اللقاء الذي حضي بمشاركة 1000 مشارك ومشاركة استمراراً للدور الحيوي الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع، وكإحدى مبادراته للعمل "عن بعد" لنشر وتعزيز قيم الحوار والتعايش والتسامح والتلاحم الوطني.واشتملت محاور اللقاء على مفهوم المسؤولية المجتمعية ، و المواطنة المسؤولة والبعد الاجتماعي ، و تعزيز دور القطاع التعليمي في المسؤولية المجتمعية .وشهد اللقاء تفاعلاً من المشاركين الذين قدموا عدداً من المبادرات المجتمعية في مجال التعليم لتطويره وإيجاد برامج تدريبية تنتهي بتوظيف الطلاب والطالبات بعد تخرجهم .// انتهى //12:15ت م0069