نيودلهي 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الهندية اليوم تسجيل 587 حالة وفاة بالإضافة إلى 37148 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 28084 حالة وفاة و1155191 إصابة بالفيروس التاجي ،مشيرة إلى أن عدد المتعافين ارتفع الى 724578 شخصا.// انتهى //12:17ت م0070