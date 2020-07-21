سكاكا 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ عمر بن عيسى الحازمي .وفي بداية اللقاء نوه سمو أمير منطقة الجوف برعاية واهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، بالنيابة وأفرعها مما كان لها دور كبير في تحقيق أعلى مستويات العدالة ، مشيداً بدور النيابة العامة الرائد والفاعل في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع القطاعات الحكومية لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها.واستمع سموه لشرح عن سير العمل في الفرع خلال جائحة كورونا والبروتوكولات التي يتبعها الفرع وفق التوجيهات بعد العودة بحذر للحفاظ على سلامة وصحة الجميع من انتقال العدوى .من جانبه أعرب رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الجوف عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما يقدمه من دعم للفرع مما كان له الأثر الطيب في تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية .// انتهى //12:19ت م0071