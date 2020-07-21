أبهـا 30 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 21 يوليو 2020م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً متقدما يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية .وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يشمل مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق و بلقرن و تنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب وظهران الجنوب و محايل.وتستمر الحالة المطرية حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.// انتهى //12:19ت م0072