الرباط 30 ذو القعدة 1441 ه الموافق 21 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم تغطيتها للوضعية الوبائية بالمغرب، مبرزة أن وزارة الصحة سجلت أمس أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا.ولفتت الصحف الانتباه إلى تزايد المخاوف من الارتفاع المستمر في عدد الإصابات وعدد الوفيات، ونقلت دعوة رئيس الحكومة للمغاربة إلى تجنب السفر خلال فترة عيد الأضحى.وتناقلت إعلان الرئيس الصيني دعم بلاده للمقترح الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي، حول عقد مؤتمر دولي للسلام.وأشارت الصحف إلى اعتقال قوات الاحتلال أمس أربعة عشر فلسطينيا، بمناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بزعم أنهم مطلوبون.وأخبرت عن توصل قادة الاتحاد الأوروبي أمس إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد دول الاتحاد من آثار جائحة فيروس كورونا، في ختام قمة استمرت 5 أيام في بروكسل.ونشرت الصحف إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن، غير كفؤ لقيادة البلاد، في حين أظهرت استطلاعات الرأي تصاعد استياء الناخبين من طريقة إدارة الرئيس الأمريكي لأزمة فيروس كورونا.ونقلت الصحف إعلان علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، أن لقاحهم التجريبي الخاص بفيروس كورونا أظهر في تجربة مبكرة،تحفيز استجابة مناعية واقية لدى مئات الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، في بشرى سارة للجميع حول العالم.// انتهى //12:22ت م0073