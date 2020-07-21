تبوك 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي أمس بالقصر الحكومي رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //12:22ت م0074