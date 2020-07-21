جيزان 30 ذو القعدة 1441هـ الموافق 21 يوليو 2020م واسصرفت جمعية البر الخيرية بجازان المبالغ المالية المستحقة للأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية بمبلغ 375200 ريال، وذلك لتتمكن تلك الفئة الغالية من تأمين جميع الاحتياجات الضرورية لها مع قرب عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ ، إضافةً لتحقيق الاستقرار النفسي والأسري لهم.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحي بن حسن عوض أن هذا الدعم المادي للجمعية كان ضمن كفالة يتيم الذي يعد واحداً من من أهم البرامج لتابعة لجمعية البر بجازان.// انتهى //12:26ت م0076