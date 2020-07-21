عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 6,975 كرتون تمور للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مأرب
الثلاثاء 1441/11/30 هـ الموافق 2020/07/21 م واس
مأرب 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 6,975 كرتونا من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات مأرب، والعبدية، وجبل مراد، و مدغل بمحافظة مأرب ، استفاد منها 6,975 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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12:27ت م
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