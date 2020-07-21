الشقيق 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليه 2020 م واسرفعت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب خلال الأسبوع الماضي 220 طنا من الرمال عن الطرقات المؤدية من وإلى المركز والقرى التابعة له.وأبان رئيس البلدية المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن أعمال الرفع شملت المواقع المفتوحة بالواجهة البحرية والطرق الرئيسة والفرعية والقرى التابعة للمركز، لتيسير حركة تنقل الأهالي والمركبات, ضمن أعمال البلدية في تعزيز الجوانب الخدمية في تلك القرى لخدمة المواطنين.// انتهى //12:32ت م0079