الطائف 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسعززت أمانة الطائف الكوادر العاملة بنظافة المواقع السياحية لمواكبة التدفق السياحي بالمحافظة، ورفعت أكثر من 10 آلاف طن من النفايات والمبعثرات والهياكل والمخلفات الصلبة وبقايا الهدم والبناء ورفع الحيوانات النافقة.كما عملت الأمانة على معالجة التشوهات البصرية من خلال أكثر من 4500 عمل ، شملت إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة والبسطات العشوائية وطمس الكتابات ودهان الأرصفة والجدران.وشددت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة أعمال الكنس ورفع المخلفات وإزالة المتروكات ومخرجات المنازل وتنظيف الشوارع والمواقع السياحية والمواقع ذات الارتياد المتزايد، وخصصت في عدد من الأحياء برنامجا لنظافة المواقع والبرحات والساحات المفتوحة ومحيط المنتزهات والحدائق العامة والمواقع البرية، وجرى دعم فرق النظافة بالمواقع السياحية بآليات ثقيلة وخفيفة ومعدات الكنس الآلي والعمالة والضواغط ومركبات النقل والرفع المختلفة، حيث يتم نفريع الحاويات عدة مرات وعلى مدار الساعة.وبينت الأمانة أن خطتها للعمل الصيفي للموسم الحالي يركز على الارتقاء بالوعي بين الزوار، والحرص على الرفع المستمر للنفايات أولا بأول مع تسيير فرق نظافة راجلة بالمرتفعات السياحية، ومواكبة خطة العمل ببرنامج للوقاية الصحية والرش ومكافحة البؤر الحشرية.وأشار المتحدث الرسمي للأمانة إسماعيل إبراهيم أن أعمال التعقيم بالمواقع السياحية مستمرة، كما أن حاويات النفايات يتم تفريغها ورشها مع المنطقة المحيطة بكافة المواقع والأحياء بالمدينة وضواحيها، مع قياس نسبة المخرجات لتعزيز طرق التعامل معها.// انتهى //13:40ت م0104