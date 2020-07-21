سكاكا 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسشددت أمانة منطقة الجوف على ضمان سلامة الأغذية قبل وصولها إلى المستهلك من خلال الجولات المستمرة التي ينفذها مختبر سلامة الأغذية بالأمانة على المحلات وأسواق الخضار والمواد التموينية ، حيث أنهى فحص 801 عينات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منها 757 عينة اتضح أنها سليمة و 44 غير سليمة، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لضمان أمان وسلامة الأغذية التي يستهلكها المواطن والمقيم.كما يواصل المختبر المتنقل جولاته على سوق الخضار المركزي والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب عينات لفحصها في المختبر الثابت الذي يعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم من خلال أقسامه المختلفة، كما يتم استقبال عينات من المواطنين لزيت الزيتون والعسل والمياه وغيرها.إلى ذلك، تم ضمن مبادرات الأمانة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، تصنيع معقمات أيدي في المختبر وتم اعتمادها من قبل هيئة الغذاء والدواء، بلغ عددها 3 آلاف عبوة مختلفة الأحجام تم توزيعها على مرافق الأمانة.وشدد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على مضاعفة الجهود لمراقبة سلامة الأغذية والتزام المنشآت والمطاعم بجميع الاشتراطات الصحية المعتمدة، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدا استمرار الفحوصات والجولات الميدانية بشكل مكثف، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية المعتمدة، وفقا لتوجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //13:40ت م0105