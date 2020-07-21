سكاكا 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليه 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة .وجرى خلال الاجتماع متابعة قرارات الاجتماعات السابقة وما تم بشأنها , والاطلاع على خطة العمل بشأن التقدم في الخدمات الإلكترونية.كما استعرض الاجتماع تقرير أداء اللجنة , ومناقشة تسريع تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي بالإمارة.وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بالخطوات التي ُأنجزت على مستوى الإمارة ومحافظاتها وجهود الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة في هذا الجانب , منوهاً بمتابعة سمو وزير الداخلية لتخطي العقبات التي تواجه التحول إلى التعاملات الإلكترونية إدراكاً بأهمية التحول وانعكاسه على العمل.// انتهى //13:46ت م0106