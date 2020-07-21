عام / سمو أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة
الثلاثاء 1441/11/30 هـ الموافق 2020/07/21 م واس
سكاكا 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليه 2020 م واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بالإمارة .
وجرى خلال الاجتماع متابعة قرارات الاجتماعات السابقة وما تم بشأنها , والاطلاع على خطة العمل بشأن التقدم في الخدمات الإلكترونية.
كما استعرض الاجتماع تقرير أداء اللجنة , ومناقشة تسريع تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي بالإمارة.
وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بالخطوات التي ُأنجزت على مستوى الإمارة ومحافظاتها وجهود الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة في هذا الجانب , منوهاً بمتابعة سمو وزير الداخلية لتخطي العقبات التي تواجه التحول إلى التعاملات الإلكترونية إدراكاً بأهمية التحول وانعكاسه على العمل.
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