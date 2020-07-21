الأحساء 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأطلقت جمعية البر بمحافظة الأحساء اليوم، غرفة عمليات افتراضية للتواصل مع الراغبين في أداء شعيرة الأضحية مباشرة بالتزامن مع انطلاق مشروع الأضاحي، بمشاركة عدد من الإدارات المعنية والجهات ذات العلاقة.وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف، أن غرفة العمليات المشتركة بين إدارات الجمعية المختلفة، وإدارة المسلخ التابع لأمانة الأحساء، وموردي الماشية تهدف إلى متابعة سير المشروع وضمان نجاح الخطط المرسومة وفق التدابير الوقائية الصحية للحفاظ على سلامة موظفيها وسلامة المستفيدين من مشاريعها، مؤكداً حرص الجمعية على نجاح مشروع الأضاحي لهذا العام .من جانبه، أوضح مدير إدارة الاستثمار والبرامج التنموية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخوفي، أن من مهام هذه الغرفة استقبال الراغبين في أداء شعيرة الأضحية، حيث تتم متابعة حصر الأَضاحي بشكل يومي بحسب الأعداد التي يتم التبرع بها سواء عن طريق المراكز التابعة للجمعية او عن طريق متجر البر الالكتروني وذلك تمهيداً لنقلها للمسلخ في الوقت المحدد.وأضاف الخوفي، أن فريق العمل بغرفة العمليات يقوم بمتابعة استفسارات المضحين والرد عليها في وقتها، والتواصل معهم وإشعارهم بالتحلل حال الانتهاء من أعمال الذبح الكترونياً، مشيراً إلى أن الجمعية أمنت ثلاجات تبريد لتوزيع اللحوم وتسليمها للمستفيد بعد الذبح للحفاظ على سلامتها، وتم تدريب المتطوعين على آلية توزيع الأَضاحي على المستفيدين، والتأكيد على أهمية الالتزام بالاحترازات الصحية أثناء أداء المهام المناطة بهم.// انتهى //13:48ت م0107