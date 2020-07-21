الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسيعقد مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية)، مساء اليوم، لقاءً افتراضياً بعنوان "مجموعة العشرين: نشأتها، أهدافها وأدوارها"، بمشاركة كل من: مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد، وكبير مسؤولي السياسات في برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين عبدالمحسن الخلف، ونائب الشربا السعودي لمجموعة العشرين المدير التنفيذي للإدارة العامة للسياسات الدكتور عبدالله الحسن، ويدير اللقاء مستشار التواصل والإعلام ناصر العيسى، بحضور عدد من المسؤولين الماليين في القطاعين الحكومي والخاص.ويناقش اللقاء التعريف بمجموعة العشرين وأهدافها، كما يلقي نظرة على تاريخ المجموعة وأبرز أعمالها خلال السنوات الماضية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ونموه، بالإضافة للمسارات والمجموعات التي تتمحور أعمال المجموعة حولها، مثل المسار المالي، ومسار الشربا، ومجموعات التواصل، كما سيتطرق اللقاء إلى تأثيرات جائحة كورونا على أعمال المجموعة، وجهودها في مواجهة الأزمات العالمية.يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لإثراء المعرفة المالية وتبادل الآراء والنقاشات، والإسهام في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، ودورها في تنسيق جهود المجموعة لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة الاستثنائية.ويأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة المركز لمتابعة المستجدات المالية والاقتصادية، ومنها عقد اللقاءات الافتراضية التي تجمع عدداً من المسؤولين والمتخصصين والمستثمرين في القطاعين الاقتصادي والمالي، ومن هذه الأنشطة كذلك: جلسات ديوانية المعرفة، وإصدار التقارير الإعلامية اليومية التي تستعرض أبرز التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا محلياً ودولياً.// انتهى //14:03ت م0108