المدينة المنورة 30 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 21 يوليو 2020م واسسلم محافظ العلا راشد بن عبدالله القحطاني ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان الدفعة الاخيرة من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان العلا والبالغ عددها ١٤٠ فلة سكنية .ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، فيما يحتوى المشروع على مساجد وجوامع ومواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.ورفع المستفيدين شكرهم للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالغ بالمواطنين ، مثمنين دور وزارة الإسكان في تهيئة الخيارات والحلول السكنية للمستفيدين .//انتهى//14:04ت م0109