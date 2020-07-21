الدمام 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس .نظم مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام أمس، لقاءً افتراضياً لخريجي كلية الصحة العامة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله القاضي، وعدد من منسوبي الكلية والخريجين.وأشار الدكتور القاضي خلال اللقاء، إلى تاريخ نشأة الجامعة وتطورها وحصولها على الاعتماد المؤسسي، مباركا للجميع اختيارها من الجامعات الثلاث وحصولها على نظام الجامعات الجديد من حيث الاستقلالية بذاتها .بدورها استعرضت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتورة أماني البحر، خدمات المركز التي يقدمها من بطاقة الخريج، وبرنامج تلاقي، والدورات التدريبية، والاستشارات المهنية.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬14:14ت م0111