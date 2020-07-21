الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، حلقة نقاشية عن التقنيات المالية الخليجية "الفرص والتحديات في ظل جائحة كورونا".وشارك في الحلقة رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في مصرف البحرين المركزي ياسمين آل شرف، ومدير إدارة وعضو لجنة التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي محمد جواد شالوه، والرئيس التنفيذي لشركة تاب للمدفوعات علي أبو الحسن، والرئيس التنفيذي لشركة ثواني المهندس ماجد العامري، وقام بإدارتها رئيس لجنة التكنولوجيا المالية في البنك المركزي العماني فراس اللواتي.وناقشت الحلقة عدداً من الموضوعات بشأن دور التقنيات المالية في استدامة الأعمال وتقديم الخدمات والعوائق التي توجهها، ودورها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما ناقشت مستقبل قطاع التقنيات المالية بعد جائحة كورونا وأهمية التقنيات المالية في دعم التجارة الإلكترونية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.كما استعرضت الحلقة أبرز المبادرات الحكومية في مجال التقنيات المالية التي اتخذتها دول المجلس للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد على الأفراد والمستثمرين والقطاع الخاص والدروس المستفادة من هذه الجائحة، كما قدم المتحدثون مرئياتهم وتوقعاتهم عن مستقبل التقنيات المالية بين دول المجلس وسبل تطويرها.وتأتي هذه الحلقة استمراراً للحلقات التي تنظمها الأمانة العامة حول السياسات والتدابير الاقتصادية المتخذة في دول مجلس التعاون للتخفيف من آثار جائحة كورونا.// انتهى //14:17ت م0112