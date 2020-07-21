الباحة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واستسلم صاحب السمّو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، تقريرًا عن جهود جامعة الباحة عن السنوات السابقة، وتقريراً مماثلاً عن الأعمال التي اتخذتها الجامعة في مواجهة جائحة كورونا.جاء ذلك خلال استقبال سمّوه ببهو الإمارة اليوم معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ووكلاء الجامعة والمتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة.واستمع سموه لشرح من معالي رئيس جامعة الباحة عما تضمنها التقريران من منجزات وأعمال للجامعة خلال الفترة الماضية، مستعرضاً أهم الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للتكيف مع الظروف الاستثنائية التي واجهت العملية التعليمية بها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إضافة إلى أبرز ما قامت به الجامعة من إسهامات مجتمعية وطنية في مختلف المجالات.وأطلع معاليه سمو أمير منطقة الباحة على أبرز إحصائيات التحول للتعلم الإلكتروني عقب تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية خلال هذه الجائحة وجهودها في تنفيذ الفصل الصيفي والقبول والاستعداد للعام الجامعي القادم، مؤكداً أن الجامعة حرصت على تسخير إمكاناتها المادية والبشرية والإنشائية كافة لخدمة المنطقة والوطن في أي وقت، مبيناً أن الجامعة قامت بتوفير الأدوات اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما تضمنها التقريرين من منجزات وأعمال للجامعة أسهمت في تفعيل دورها المجتمعي إلى جانب الحد من انتشار فيروس كورونا، عاداً الجامعة ركنًا أساسًيا في تعزيز كل عمل تطوعي واجتماعي جنبًا إلى جنب مع كافة القطاعات الأخرى بالمنطقة، مقدماً شكره لمعالي رئيس الجامعة ولجميع منسوبيها على جهودهم وإنجازاتهم.بدوره قدم الدكتور الحسين باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر لجميع شؤون الجامعة، منوهاً بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مواجهة جائحة كورونا، التي أكدت أن الإنسان لدى المملكة في مقدمة اهتماماتها.حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:20ت م0113