القاهرة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسصدر عدد جديد من مجلة "خطوة" المتخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة والصادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية.وضم العدد "رقم 39" ملف خاص عن "السينما والطفل" تناول في موضوعاته "دور السينما في تنمية شخصية الطفل"و كيفية التعامل مع الأطفال في العزل المنزلي واستثمار فن الحكي في ظل جائحة كورونا والخيال في رسوم الأطفال وحقائق عن الطفل الأعسر وعلاج الكلام البذئ عند الطفل.// انتهى //14:20ت م0114