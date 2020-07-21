الدمام 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخفجي أعمال حملات النظافة في مختلف المرافق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني, أن البلدية واصلت أعمال حملات التنظيف في مختلف المرافق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وشملت أعمال النظافة الواجهة البحرية ضمن مبادرة "معاً لكورنيش جميل" التي تهدف إلى المحافظة على نظافة الواجهة البحرية وحث مرتادي الواجهة البحرية على رمي المخلفات بالأماكن المخصصة، وذلك بمشاركة 52 فردا، مبينا أنه تم إزالة المخلفات على امتداد الواجهة البحرية بما يقارب 8200 كيس نفايات سعة 50 جالوناً منذ انطلاق الحملة.وأكد المهندس الحميداني أن البلدية مستمرة في أعمال التنظيف بالواجهة البحرية بشكل خاص والمحافظة والمراكز التابعة لها بشكل عام، وذلك حرصا على الاهتمام بالنظافة العامة ورمي المخلفات بالأماكن المخصصة لها وعدم العبث بالمرافق العامة.// انتهى //14:20ت م0115