الباحة 30 ذو القعدة 1441هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقه الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ محمد بن مسفر النفير الذي قدم للسلام على سموّه بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف بالمنطقة.وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالشيخ النفير ، وهنأه بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف بالمنطقة ، داعياً الله له بدوام التوفيق والسداد في مهام عمله.وثمن سمو أمير الباحة الجهود التي تبذلها محكمة الاستئناف وجميع المحاكم بالمنطقة لخدمة المواطنين، مؤكداً سموه على أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة مواطني وأهالي الباحة، في ظل ما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة - أعزها الله-.من جانبه أعرب الشيخ محمد النفير عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المنطقة.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:24ت م0117