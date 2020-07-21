سكاكا 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بتأسيس جائزة الجوف للتميّز والإبداع، كما أصدر سموه قراراً بتشكيل مجلس إدارة الجائزة وأمانتها العامة.وتهدف الجائزة إلى خلق بيئة تنافسية، تشجع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد بمنطقة الجوف، للأداء المتميّز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوائم مع أهداف رؤية المملكة 2030.وقد صرّح أمين عام الجائزة المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني أن الجائزة تأتي ضمن اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة بتشجيع أبنائه في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للمنافسة نحو التميز والإبداع والابتكار، ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين في الجهات الحكومية، مشيراً إلى بدء الاجتماعات التحضيرية للجان العاملة تحت مظلة الأمانة العامة للجائزة، مشيراً إلى قرب الإعلان عن مجالات الجائزة وشروط وضوابط المشاركة فيها.//انتهى//15:40ت م0162