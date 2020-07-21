الدمام 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليه 2020 م واسأضافت الادارة العامة لتقنية المعلومات بفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالمنطقة الشرقية، مواقع المساجد وإحداثيتها ببرنامج المتطوعين على الخرائط الخاص بالوزارة للاستفادة منها في الأعمال التطوعية ومعرفة المواقع وسهولة الوصول اليها .وأكد مدير ادارة تقنية المعلومات بالفرع صالح القرني، استكمال إدخال الإحدثيات الذي شملت 4000 مسجد وجامع بالمنطقة، منوهاً بالخطوات التي قامت بها الوزارة في مجال تقنية المعلومات لتحقيق أعلى معايير الأداء وخدمة لبيوت الله.// انتهى//15:40ت م0163