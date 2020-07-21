جدة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسكرم معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم، الفائزين بجائزة رئيس الجامعة للتميز والإبداع في التعليم الإلكتروني في دورتها الخامسة، بحضور وكلاء الجامعة، والعمداء وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة, وذلك بقاعة مجلس الجامعة.وأوضح معاليه أن للجامعة الريادة في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إذ أتاحت المجال للكثير من الدارسين بهذا النمط من التعليم منذ تأسيسها لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد عام 1425هـ ، واستطاعت تخريج الآلاف من الدارسين في تخصصات مختلفة، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه الجامعة في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ما هو إلا ثمرة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها غير المحدود لتطوير التعليم الجامعي ومواكبة التقدم التكنولوجي.وأكد أن الجائزة تعمل على تشجيعِ أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ، وتنمية فكر الإبداع والابتكار ، وبث الروح التنافسية لإثراء العملية التعليمية الإلكترونية.بدوره أوضح عميد التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور هشام بن جميل برديسي، أن الجائزة في دورتها الخامسة جاءت لتعزز ما حققته الجامعة من مكتسبات تعليمية وبحثية ، وتعضد دورها في نشر مزايا هذا النوع من التعليم وتعزز ثقافته ، حيث شهدت إقبالا وتنافسًا كبيرًا".وفي ختام الحفل سلّم معالي رئيس الجامعة، الجوائز والشهادات التقديرية للفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الحالية، حيث فاز بجائزة فرع الأقسام العلمية ، قسم تقنية المعلومات بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات ، في حين فازت كلية الاتصال والإعلام بجائزة فرع الكليات ، وفاز عشرة أعضاء من هيئة التدريس بجائزة فرع أعضاء هيئة التدريس ، وكرّم معاليه كلية طب الأسنان تكريمًا خاصًا لجهودها المتميزة كأفضل قصة نجاح خلال جائحة كورونا.// انتهى //15:42ت م0164