بريدة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، الموقع الالكتروني لمجلس فتيات القصيم , بهدف تحفيز وتعزيز العمل التقني للمجلس، وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين عام مجلس فتيات القصيم منال بنت عبدالعزيز المهنا , والمشرف على مشاريع التقنية بإمارة المنطقة صالح الرسي .واستمع سموه لشرح من أمين عام مجلس فتيات القصيم , عن تفاصيل الموقع المشتمل على الرؤية والأهداف والرسالة للمجلس , بالإضافة إلى تفاصيل 40 عضوا من عضوات المجلس , وكذلك المبادرات المقدمة والندوات المقامة , مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم وتحفيزه وتشجيعه لكافة المبادرات والأعمال التي يقدمها المجلس.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية تعزيز الجانب التقني في كافة الأعمال المباركة التي يقدمها المجلس , مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تعزيز كل ما من شأنه الاهتمام بالمرأة وتمكينها وتعزيز كافة الجوانب المرتبطة بشقائق الرجال , موجهاً بإطلاق ملتقى "العزلة الاجتماعية" لتعزيز تحصين الأسر وأفراد المجتمع , من تأثير الأجهزة الإلكترونية والألعاب والتطبيقات المؤثرة وأدوات التواصل الاجتماعي والاسراف في استخدامها , وما تسببه من مشاكل أسرية وعزلة اجتماعية.وأثنى سموه على جهود مجلس فتيات القصيم على ما يبذلونه من أعمال مباركة والتي كان آخرها إقامة ملتقى رفق الأسري , مشيداً بالشراكة المثمرة بين المجلس وإدارة مشاريع التقنية بإمارة المنطقة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //16:00ت م0168