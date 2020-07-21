عمّان 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -خلال اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأممي للعملية السلمية نيكولاي ميلادينوف- المواقف الدولية إزاء قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية.واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار الضم وإعادة إطلاق مفاوضات سلمية حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين.// انتهى //16:03ت م0170