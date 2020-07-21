سياسي / وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤول أممي المواقف الدولية حول قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية
الثلاثاء 1441/11/30 هـ الموافق 2020/07/21 م واس
عمّان 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -خلال اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الأممي للعملية السلمية نيكولاي ميلادينوف- المواقف الدولية إزاء قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية.
واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار الضم وإعادة إطلاق مفاوضات سلمية حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين.
// انتهى //
16:03ت م
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