طريف 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسيشهد سوق الأغنام في محافظة طريف وفرة في العرض ونشاطاً متوسطاً في الشراء مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.ويأتي إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي تقرباً إلى الله عز وجل واقتداءً بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم .ويعمل تجار الماشية ومربوها في السوق على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أسهمت في تسهيل مهمة الفرق الرقابية التابعة للجهات ذات العلاقة.// انتهى //16:59ت م0197