المنامة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,302.90 نقطة بارتفاع قدره 9.49 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 606.99 نقاط بارتفاع قدره 0.67 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و691 ألفا و39 سهما بقيمة إجمالية قدرها 403 آلاف و241 دينارا بحرينيا نُفّذت من خلال 39 صفقة.// انتهى //17:00ت م0198