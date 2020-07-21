عمّان 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأعلن الجيش الأردني اليوم هبوط مروحية عسكرية من نوع (بلاك هوك) اضطرارياً فـي أحد ميادين التدريب المخصصة إثر عطل فني أثناء تنفيذ تمـرين عسكري تعبـوي.وقال الجيش في بيان : إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثـة نجمـت عن انعدام الرؤية بسبب الغبار الكثيف، ولـم ينـتج عـن الحـادث أية إصـابات بـين المشـاركين فـي التمـرين، واقتصـر علـى أضرار مادية بالطائرة فقط.// انتهى //17:01ت م0199