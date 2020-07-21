ضمد 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واساستأنف فريقا الناشئين والبراعم بنادي الوطن الرياضي في محافظة ضمد ، التمارين الرياضية بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للملعب .وأكد رئيس مجلس الإدارة بالنادي الدكتور محمد حبيبي أهمية العودة بحذر والتقيد بالتعليمات الواردة من وزارة الرياضة ، مبيناً أن المدير التنفيذي لجهاز كرة القدم لفئة الناشئين والبراعم الكابتن سعد قصادي تابع تمارين اللاعبين بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا ، وذلك من خلال ممارسة التمارين على شكل مجموعات صغيرة تتلقى تدريبها داخل الملعب، استعداداً لخوض المنافسات الرياضية للموسم الرياضي المقبل.// انتهى //17:04ت م0201