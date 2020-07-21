رياضي / نادي الوطن يستأنف تمارينه استعداداً للمنافسات الرياضة ويطبق الإجراءات الاحترازية على اللاعبين
الثلاثاء 1441/11/30 هـ الموافق 2020/07/21 م واس
ضمد 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس
استأنف فريقا الناشئين والبراعم بنادي الوطن الرياضي في محافظة ضمد ، التمارين الرياضية بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للملعب .
وأكد رئيس مجلس الإدارة بالنادي الدكتور محمد حبيبي أهمية العودة بحذر والتقيد بالتعليمات الواردة من وزارة الرياضة ، مبيناً أن المدير التنفيذي لجهاز كرة القدم لفئة الناشئين والبراعم الكابتن سعد قصادي تابع تمارين اللاعبين بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا ، وذلك من خلال ممارسة التمارين على شكل مجموعات صغيرة تتلقى تدريبها داخل الملعب، استعداداً لخوض المنافسات الرياضية للموسم الرياضي المقبل.
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17:04ت م
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