ميونخ 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسيخوض فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق مارسيليا الفرنسي يوم 31 يوليو الجاري استعداداً لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل.وستقام المباراة بدون جمهور على ملاعب أكاديمية نادي بايرن ميونخ.وتُستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا على هيئة بطولة مصغرة في لشبونة بداية من دور الثمانية خلال الفترة من 12 إلى 23 أغسطس. ولكن يتعين على بايرن أن يخوض مباراة إياب دور الستة عشر يوم 8 أغسطس المقبل أمام ضيفه تشيلسي, علماً بأنه فاز ذهابا 3 ـ 0 3 / صفر في لندن قبل توقف المنافسات بسبب أزمة فيروس كورونا.// انتهى //17:04ت م0202