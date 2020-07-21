حفر الباطن 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليه 2020 م واسقدمت صحة حفر الباطن الاستشارات النفسية لـ 1088 مستفيداً ومستفيدة خلال الثلاثة أشهر الماضية والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" حيث تم الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين المرتبطة بفيروس كورونا المستجد من خلال فريق الدعم النفس.وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن فيصل محمد الشمري أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها صحة حفر الباطن خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في التخفيف من آثار الجائحة النفسية وتقديم الدعم اللازم لتهيئة الممارسين الصحيين نفسياً وتثقيفهم للتعامل مع المخاوف والقلق المصاحب مع الجائحة.وأشار إلى أن صحة حفر الباطن نفذت العديد من المبادرات والخدمات الصحية لأفراد المجتمع حفاظًا على سلامتهم في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد Covid-19.// انتهى //17:05ت م0203