عمّان 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم بدء فتح المطارات في البلاد تدريجيا -وفق شروط صحية- في النصف الأول من أغسطس المقبل.وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحفي: إن الحكومة الأردنية تعلن خطوة إضافية جديدة في هذا المجال تتمثل في الفتح التدريجي للمطارات وفق إجراءات ومتطلبات وقائية صحية شاملة وعلى مجموعة محددة من الدول وفقا لتصنيف الحالة الوبائية فيها.وأوضح أن استمرار فتح المطارات وحركة الطيران سيخضع لتقييم مستمر وتقدير لخطورة الحالة الوبائية، وسيُعدّل توسعاً أو تضييقاً بحسب مستجدات الحالة الوبائية داخلياً في الأردن، وأيضاً في الدول المسموح بالسفر منها وإليها.كما أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية قائمة الدول الخضراء التي تسمح الحالة الوبائية فيها باستئناف الحركة الجوية مع الأردن.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الدول هي النمسا، وكندا، وقبرص، والدنمارك، وألمانيا، وإيطاليا، وليتوانيا، وماليزيا، ومالطا، وسويسرا، وتايلاند، والصين، وإستونيا، وجورجيا، وجرينلاند، وآيسلندا، وأيرلندا، ولاتفيا، وموناكو، ونيوزلندا، والنرويج، وتايوان.// انتهى //17:30ت م0204