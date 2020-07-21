عمّان 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيرته البلغارية إيكاتيرينا زاخارييفا التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية والتضامن في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها.كما ناقشا خلال الاتصال المواقف الدولية إزاء قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية، وإعادة إطلاق مفاوضات سلمية حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين.// انتهى //17:31ت م0206