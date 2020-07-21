جدة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسانضم لاعب الجولف الإسباني المحترف بابلو لارازابال إلى جانب مواطنه ادري أرناوس من الجولة الأوروبية، والبريطانية إيمي بولدين، والسويدية كاميلا لينارت من الجولة النسائية الأوروبية, لقائمة سفراء "جولف السعودية" العالميين ضمن جهودها الرامية إلى الترويج والتعريف بالمملكة العربية السعودية كوجهة استثنائية من الطراز العالمي لكل ما يتعلق بالجولف.وأعرب بابلو عن سعادته بانضمامه إلى قائمة سفراء جولف السعودية, وقال :"فخور لكوني جزء من فريق "جولف السعودية"، وأتطلع لتعريف جمهوري بروائع المملكة، لاسيما أن منطقة الشرق الأوسط شاهدة على عدد من أهم الإنجازات في مسيرتي" , منوهاً بالحضور القوي والزخم الكبير للجولف السعودي في المدة الأخيرة، وهو ما لمسه بوضوح بعد مشاركته في دورة هذا العام من بطولة السعودية الدولية.بدوره شدد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد السرور على أهمية انضمام بابلو لارازابال لقائمة السفراء الرسميين, مشيداً بمستوى اللاعب المميز والأداء الرائع الذي قدمه في إطار مشاركته ببطولة السعودية الدولية، متطلعاً لتوطيد هذه الشراكة والاستفادة من خبرات اللاعب، لاسيما على صعيد اجتذاب الشباب السعودي وتشجيعه على ممارسة رياضتنا المميّزة.وحقق لارازابال الكثير من الإنجازات خلال مسيرته، وأصبح اسماً لامعاً في الجولة الأوروبية على مدى أكثر من عقد من الزمان، حيث نال "جائزة السير هنري كوتون لأفضل لاعب هاوٍ لعام 2008" بعد أن لعب في 28 فعالية وسجل 17 فوزاً، وكان قبل نيل هذا اللقب قد حصد كأس بطولة فرنسا المفتوحة، مما شكّل بداية قوية لمسيرته, كما حصد أربعة ألقاب إضافية تشمل فوزه ببطولة "بي إم دبليو الدولية المفتوحة" لعامي 2011 و2015، إلى جانب لقب المرحلة الصحراوية في الشرق الأوسط، وفوزه بلقب بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2014" حيث كان مصنفاً ضمن أفضل 100 لاعب عالمي آن ذاك، كما نال اللاعب خلال شهر ديسمبر 2019 لقبه الخامس بعد انتظار دام أربع سنوات ونصف، وذلك بفوزه ببطولة "ألفريد دانهيل2019".// انتهى //17:33ت م0207