الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً في إدارة الضمان الاجتماعي ، أن عدد الحالات المستفيدة من خدمات مكاتب الضمان التابعة له بلغ أكثر من 158 ألف حالة من الجنسين موزعين على 16 مكتباً ووحدتي ضمان في العاصمة والمحافظات التابعة لها.وتقدم جميع هذه المكاتب خدماتها للمستفيدين منها وفق تصنيف محدد يشمل مجموعة من الفئات وهي؛ فئة الشيخوخة ، وفئة الأسرة الغير معولة مثل أسرة الغائب أو المفقود أو الأرملة مع الأيتام والمطلقة مع الأيتام وأسرة المدمن أو أسرة السجين، وفئة المرأة من غير عائل مثل المطلقة والأرملة والمهجورة والمعلقة أو زوجة الغائب أو المفقود أو فاقد الأهلية أو التي لم يسبق لها الزواج من أسرة ضمانية أو زوجة الأجنبي العاجز عن العمل ، وفئة الأيتام من متوفي الأب أو مجهولي الأب أو الأبوين، بالإضافة إلى فئة العاجز عن العمل مثل ذوي الإعاقة وذوي العجز الدائم والمؤقت .وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لا تقتصر على الإعانات المالية بل تمتد إلى توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف لهم ولذويهم من خلال أقسام التمكين التي افتتحت في مكاتب الضمان، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلالها إلى مساندة هذه الفئات اجتماعيًا، وتحقيق أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني بتحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى طاقات منتجة بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل .// انتهى //17:41ت م0209