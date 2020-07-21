الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسينظم مجلس دبي الرياضي بعد غدٍ الخميس "أسبوع الرياضات الشاطئية" بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة.ويتضمن الحدث أربع بطولات شاطئية هي: بطولة الكرة الطائرة الشاطئية للرجال، والكرة الطائرة الشاطئية للسيدات، وتنس الشاطئ، والريشة الطائرة الشاطئية، وتنطلق الفعاليات بداية من يوم بعد غدٍ الخميس 23 يونيو الجاري، وتحتضن المنافسات ملاعب شاطئ (كايت بيتش) في جميرا.ويتضمن "أسبوع الرياضات الشاطئية" ثلاث رياضات هي: رياضة الكرة الطائرة الشاطئية، وتنس الشاطئ، والريشة الطائرة الشاطئية، إذ تعد أول فعاليات شاطئية تقام منذ بداية عام 2020، وأولى البطولات بشكل عام التي تقام منذ إعلان توقف الأنشطة في العالم بسبب جائحة كوفيد 19 – كورونا.وستقام البطولات على مستوى عالٍ من التنافس والندّية والحماس، حيث يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين، كما سيدير العملية التحكيمية مجموعة من الحكام المعتمدين دوليًا، وسيكون التسجيل مفتوحا لمشاركة المزيد من اللاعبين حتى مساء يوم الغد.وتنطلق بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة الرجال في الساعة الخامسة من مساء الخميس بمشاركة 16 فريقاً بالنظام الزوجي، حيث يتكوّن كل فريق من لاعبين فقط, فيما تنطلق بطولة تنس الشاطئ لفئتي الرجال والسيدات يوم الجمعة المقبل, ويتنافس فيها 10 لاعبين و5 فرق من مختلف الجنسيات.وتنطلق كذلك يوم الجمعة بطولة الريشة الطائرة الشاطئية لفئتي الرجال والسيدات على ملاعب مخصصة للريشة على شاطئ (كايت بيتش)، ويشارك فيها 10 فرق بتنظيم من لجنة الإمارات للريشة الطائرة, وتقام بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة السيدات على شاطئ (كايت بيتش)، ويتنافس فيها 16 فريقاً بنظام الثنائي والرباعي، حيث ستكون هناك منافسات للفرق المكونة من لاعبتين فقط ومنافسات للفرق المكونة من 4 لاعبات فقط، كما ستقام فعاليات ترفيهية أخرى على هامش البطولات، تتضمن فعاليات تجريبية للكرة الطائرة من وضع الجلوس، وستتاح المشاركة فيها للجميع من الهواة والمحترفين إضافة إلى الجمهور.// انتهى //17:41ت م0210