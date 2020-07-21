الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسعقدت إدارة تطوير كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة الفنية أمس محاضرة بعنوان "المنهجية الألمانية في الإعداد البدني والمهاري لكرة القدم النسائية".وألقت المحاضرة التي أقيمت "عن بعد" مساعدة مدربة المنتخب الألماني، ومنسقة التطوير بالاتحاد الألماني للفئات السنية النسائية، والحاصلة على شهادة المحترفين في تدريب كرة القدم الأوروبية الألمانية بريتا كارلسون, بإشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرفة على إدارة تطوير كرة القدم النسائية أضواء العريفي، وحضور 147 من المهتمات بكرة القدم النسائية في المملكة.وقدمت العريفي شكرها وتقديرها للمدربة الألمانية على تقديمها جميع المعلومات القيمة للمتدربات اللاتي حرصن على المشاركة في المحاضرة والاستفادة منها، مثنيةً على حرص المتدربات على الحضور والاستفادة من الخبرات الدولية.// انتهى //18:17ت م0219